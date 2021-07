Dopo dieci anni il Settebello di Sandro Campagna torna a Cagliari. La nazionale di pallanuoto, che ha chiuso al quarto posto le Superfinal di World League a Tblisi, si prepara a rifinire l'esordio olimpico (contro il Sudafrica il 25 luglio) di Tokyo, e lo farà in Sardegna.

Dal 9 all'11 luglio è in programma nella piscina Terramaini del capoluogo sardo un triangolare con Russia e Croazia. I convocati (18 atleti) saranno in collegiale da domani nell’Isola: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Stefano Luongo (Pro Recco), Lorenzo Bruni (RN Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Michael Bodegas (Barceloneta).

Lo staff è costituito, oltre che da Campagna, dall'assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Giovanni Melchiorri, dai fisioterapisti Riccardo Cipolat e Eitan Cousin, dai preparatori Alessandro Amato e Goran Volarevic, dal videoanalista Francesco Scannicchio, dal team manger Alessandro Duspiva.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata