Ci sarà anche Gianfranco Zola alla seconda edizione del Memorial Galeazzi.

Parata di stelle dal 15 al 18 giugno ad Arzachena. Ma un mese prima, a Roma, sarà il presidente Giovanni Malagò a presentare l’iniziativa al Coni.

Le iscrizioni sono già aperte alla mail padelmemorialgaleazzi@gmail,com. All’evento hanno già aderito ex campioni, giornalisti e figure del mondo della cultura.

Il torneo sarà presentato a Roma giovedì 18 maggio alle 12 al Coni e presenzierà Giovanni Malagò. Ai lavori sono stati invitati i ministri Andrea Abodi e Gennaro Sangiuliano, i presidenti di Odg, Ussi, Aics, Sport e salute, Fipt e FederCusi, Carlo Bartoli, Gianfranco Coppola, Bruno Molea, Vito Cozzoli, Angelo Binaghi e Antonio Dima. L’evento si terrà ad Arzachena da giovedì 15 a domenica 18 giugno negli impianti Skg Arena e Case della Marina, Porto Cervo, ed è curato da Aics-Cagliari e Ussi. Il Memorial è patrocinato da Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di Cagliari, FederCusi, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari,

Il torneo si tiene ad Arzachena, Skg arena, da giovedì 15 a domenica 18 giugno. Prevista anche una tappa al Padel Deer di Case della Marina, Porto Cervo. Dopo la conferenza al Coni ne terremo altre due tra Cagliari e Arzachena. Con l’approvazione di Gianluca e Susanna Galeazzi, il tema “Memoria, tra giornalismo e quotidianità” è la cornice del corso di aggiornamento condiviso con l’Ordine. «Abbiamo contattato anche la senatrice Liliana Segre», scrivono gli organizzatori: «La faccenda del non dimenticare in democrazia è fondamentale per chiunque ma soprattutto per noi cronisti, nello sport e nella difesa del giornalismo, libero e autonomo, e dei valori civici e sociali. Intanto, abbiamo avviato il concorso letterario per le terze medie di Arzachena e Tempio». Previsti anche test di avviamento gratuito al padel per i giovanissimi del centro smeraldino.

“Memoria, tra giornalismo e attualità” apre il Memorial giovedì 15 giugno (14/17) all’Auditorium di Arzachena. Al tavolo dei relatori sono stati invitati istituzioni locali e regionali, presidenti dell’Ordine, Carlo Bartoli e Francesco Birocchi, Claudia Segre (fondatrice di Global thinking), Gianfranco Coppola e Paolo Mastino (Ussi), Vittorio di Trapani e Simonetta Selloni (Fnsi-Assostampa), il procuratore Tribunale di Cagliari, Paolo De Angelis, e l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. Testimonianze di Iacopo Volpi e Donatella Scarnati.

L’evento è in media partner con la Rai.

