Ha solo 16 anni Simone Maccioni, ma una carriera nel mondo del pugilato che si annuncia più che promettente. Cresciuto nella palestra Team Boxe Cappai di Quartu, gestita dall’ex campione italiano Fabrizio Cappai, Simone ha ricevuto una ventina di giorni fa la convocazione per il ritiro della Nazionale per la preparazione degli Europei di pugilato Junior, che si svolgeranno in Georgia, a Tbilisi, tra il primo e il 15 luglio. Durante i test match al centro olimpico di Formia, spiega il padre Silvio, “ha superato gli altri ragazzi di pari peso provenienti da altre regioni italiane, tutti titolati a livello nazionale”.

Simone Maccioni (a sinistra) sul podio (foto concessa dalla famiglia)

Dopo la comunicazione dei convocati, il campioncino è partito per il secondo ritiro, sempre a Formia, organizzato per perfezionare gli accorgimenti tecnici.

“Un motivo d’orgoglio per tutti – aggiunge il padre –, è bello sapere che si può essere bravissimi a scuola, nello sport ed educati al rispetto all’interno della società”. Simone Maccioni, che frequenta l’istituto Nautico Buccari di Cagliari ed è stato promosso con una media del 7,98, il mese scorso al torneo nazionale Alberto Mura ha vinto la medaglia d’oro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata