Trentasei punto cinque di temperatura corporea. Gianmarco Tamberi dopo aver postato, sul suo profilo Instagram, la foto del termometro, è sceso in pedana a Parigi per le qualifiche del salto in alto.

Reduce da un calcolo renale con febbre alta, “Gimbo” ha superato al primo tentativo la misura di 2.24 e di 2.20, dopo aver evitato di cimentarsi nella misura di ingresso (2.15). Ma appena rialzatosi dal materasso dell'atterraggio, ha scosso la testa mostrando la propria insoddisfazione.

Poi, tre errori a 2.27, ma una finale comunque conquistata insieme all’altro azzurro, Stefano Sottile, anche lui fermo a 2.24.

L'immagine del termometro postata da Tamberi (foto da Instagram)

«Sarà durissima, tutti in pedana con me», erano state le parole del 32enne prima della gara, che ad un risentimento muscolare dell’amico ma anche rivale Barshim, che a Tokyo vinse l'oro pari merito con lui, si è precipitato prima dei medici per prestare soccorso, aiutando a risolvere il probabile crampo.

Nel frattempo Massimo Stano e Antonella Palmisano si sono piazzati al sesto posto della gara di staffetta mista di marcia.

