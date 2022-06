Sardegna sul podio del judo veterans a Heraklion, Creta, con Sandra Trogu.

L’atleta cagliaritana di 59 anni, di categoria 52 chili ma accorpata ai 57, porta a casa l’oro dopo la competizione disputata ieri.

“Ho perso il primo incontro – spiega a L’Unione Sarda – che serviva per prendere le misure, poi ho messo a segno due vittorie nei due incontri per ippon”.

In tre giorni di gara le azzurre hanno condotto l’Italia al secondo posto del medagliere delle nazioni dietro l’Azerbaijan e davanti a Georgia, Belgio e Moldavia.

“Dopo il fermo per i Covid – prosegue Trogu – ho preso il secondo posto alla finale nazionale italiana, sempre accorpata 52/57/63 kg, nel dicembre scorso mi sono rimessa in gioco, alla mia età, in una gara internazionale”. “Portare in Sardegna e in Italia il titolo – aggiunge l’atleta – merita davvero qualsiasi sforzo. Un grazie va alla mia palestra, Karalis Judo, che allena, supporta e sopporta questa mia incurabile passione, motivandomi sempre”.

