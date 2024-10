Medaglia di bronzo a 52 anni. Agli Europei di Ju Jitsu no-gi (Grappling) che si sono disputati a Roma, In quella che potrebbe anche essere l'ultima gara per Gianmario Mereu: «Penso che questa potrebbe essere la mia ultima competizione da atleta, ormai sono alla soglia dei 52 anni e qualche gara nella mia vita l'ho fatta. Mi dedicherò all'insegnamento ai miei 'Bad Boys. Il Ju Jitsu sarà lo strumento che useremo per migliorare le nostre vite e quelle delle generazioni future».

L’atleta sassarese è salito sul podio nella categoria 135 libbre. Sfortunata l’avventura di Mereu: uno strappo al tendine del bicipite brachiale ha bloccato l’ascesa alla medaglia d’oro. Nella semifinale, contrapposto a Takashi Takashima, una fortissima cintura nera giapponese proveniente dalla Virginia, è stato tradito dal più grande muscolo del braccio. Mereu è stato comunque ripescato per fare la semifinale con un atleta spagnolo, ma il medico della manifestazione gli ha impedito di combattere per gli evidenti problemi al braccio.

Un vero peccato pensando che il 5 dicembre sarebbe dovuto partire per Las Vegas per disputare i campionati del mondo, già vinti nel 2019 a Los Angeles. Staremo a vedere se riuscirà a recuperate il trauma ed avrà ancora voglia di rimettersi in gioco in questo sport che in Sardegna trova sempre più consensi.

