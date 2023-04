Per la seconda settimana consecutiva, l'Itf maschile di Santa Margherita di Pula parla italiano. Dopo il successo di Julian Ocleppo di sette giorni fa, arriva quello di Lorenzo Rottoli, che questa mattina ha regolato 6-1, 6-2 in finale la testa di serie numero 7 Giovanni Oradini.

La giornata positiva per i colori italiani è stata completata dal successo nella finale del doppio femminile di Alessandra Teodosescu e Federica Urgesi, che hanno battuto 6-4, 6-3 la coppia numero 3 del tabellone formata dalla belga Marie Benoit e dalla bosniaca Dea Herdzelas.

Successo nel doppio maschile per la coppia testa di serie numero 1, l'olandese Mick Veldheer e il tedesco Kal Wehnelt, 3-6, 6-1, 14-12 sui portoghesi Jaime Faria e Henrique Rocha, secondo team del torneo.

La finale del singolare femminile, in programma domani, vedrà la favorita della vigilia, la svizzera Ylena In-Albon (allenata dal coach sardo Manuel Mazzella) affrontare la ceca Nikola Bartunkova. In-Albon ha sconfitto 6-2, 7-6(3) la qualificata tedesca Anne Schaefer, mentre Bartunkova ha superato 2-6, 6-1, 6-3 in rimonta la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann, numero 8 del seeding.

