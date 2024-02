Infortunio choc per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca è caduta in allenamento sulla pista di Temù, nel Bresciano.

Fonti della Federsci non si sbilanciano: «Al momento è presto per una diagnosi precisa, Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici».

Ma, a quanto si apprende, la sciatrice si sarebbe fratturata tibia e perone. Stagione finita, dunque, ed ennesimo grave infortunio per la sfortunata campionessa.

Sofia Goggia è quinta nella classifica generale di Coppa del Mondo e prima in quella di discesa libera, la specialità in cui è la migliore sciatrice al mondo ormai da qualche anno.

