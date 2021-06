Grande emozione per il canottiere oristanese Stefano Oppo, che nella mattina di domani, mercoledì 23 giugno, verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale insieme al resto della Delegazione Olimpica e Paralimpica per la consegna ufficiale della Bandiera italiana in vista delle olimpiadi di Tokyo.

Per l’oristanese Stefano Oppo si tratta della seconda Cerimonia di consegna: nel giugno 2016 aveva infatti incontrato il Presidente Mattarella alla vigilia dei Giochi di Rio.

“È un onore poter essere nuovamente qui, ma soprattutto è un grandissimo onore e privilegio poter rappresentare il mio Paese, l'Italia, alle prossime Olimpiadi”, spiega Stefano. “Questi eventi fanno capire l’importanza di quello che stiamo andando a fare”.

LA CERIMONIA – Nella mattinata si svolgerà la foto ufficiale della Squadra e l’incontro tra il Capo di Stato e i 342 atleti azzurri qualificati per gli imminenti Gioch: con la consegna della Bandiera ai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani per la squadra olimpica e Bebe Vio e Federico Morlacchi per la squadra paralimpica, si aprirà ufficialmente, dunque, il mese pre-olimpico.

(Unioneonline/v.l.)

