La prima bracciata la darà venerdì primo luglio alle 9, da Marina Piccola, dove sua figlia Amelia aveva imparato a nuotare. Poi, per 59 giorni, il mare di Sardegna sarà l’ufficio di Corrado Sorrentino, pronto all’impresa più grande della sua vita, come sempre in ricordo della figlia scomparsa. Nuoterà attorno all’Isola e raccoglierà fondi che l’associazione (Amelia Sorrentino Odv) destinerà al reparto di oncoematologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari.

La presentazione (alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Floris, perché il Comune di Cagliari ha voluto dare il patrocinio all’operazione) si è svolta oggi alla Mediateca del Mediterraneo: “Partenza venerdì alle 9 da Marina Piccola, un orario più comodo fatto per chi vorrà assistere, nei giorni successivi la partenza sarà alle 8”, ha detto l’ex campione italiano. “Per i primi metri ci sarà Giulia, la cuginetta di Amelia che nuoterà assieme a me: era un po’ la sua anima gemella e mi fa piacere che possa fare il primo tratto del percorso con me. Il 28 agosto, condizioni meteo permettendo, l’arrivo a Cagliari. Io farò di tutto per essere puntuale”.

Sorrentino sarà seguito ogni giorno da un gommone e farà base su un camper. Durante il percorso sono previsti svariati appuntamenti per la raccolta fondi. Nel corso della presentazione ha voluto ringraziare gli sponsor che, oltre al sostegno, hanno garantito una donazione per lo scopo benefico, ma anche la Guardia Costiera che lo sostiene soprattutto per i passaggi più delicati, nelle zone portuali, per esempio. E ha annunciato che sarà ambasciatore della MedSea Foundation che si occupa della salvaguardia del mare.

In tutto saranno 700 chilometri di nuoto (circa 12 al giorno) per un’impresa sportiva enorme, per la quale Sorrentino si è allenato in questi mesi arrivando a percorrere anche 105 km settimanali e 400 mensili: “Volevo temprare il mio organismo per le difficoltà fisiche e psicologiche che inevitabilmente dovrò affrontare”. Tutto per l’ospedale Microcitemico, nel nome di Amelia.

