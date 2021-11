Federica Pellegrini chiude la sua splendida carriera vincendo i suoi ultimi 200 metri stile libero a Riccione, gara valida per i campionati italiani in vasca corta.

La Divina del nuoto azzurro voleva chiudere in bellezza ed è stata di parola, visto che ha concluso la gara al primo posto. Al termine, il pubblico si è alzato in in piedi, tributandole una lunga standing ovation.

"Ho amato il mondo follemente, lo amerò ancora", ha detto la campionessa, finalista in cinque diverse edizioni delle Olimpiadi, al microfono durante i festeggiamenti a bordo vasca.

Federica ha anche svelato quello che le mancherà di più?: "Il gruppo". E quello che le mancherà di meno?: "L'allenamento ogni mattina".

Poi, commossa, ha lanciato un messaggio ai giovani atleti che si avvicinano al nuoto e agli altri sport: "Non mollate mai. Ogni cosa che vi diranno".

Infine, un altro tuffo in piscina, assieme alle sue rivali storiche provenienti da diversi paesi d'Europa. E tuffo fuoriprogramma anche per il presidente del Coni Giovanni Malagò, che si è tolto giacca e scarpe lanciandosi anch’egli in acqua, in onore della più luminosa stella della storia del nuoto femminile italiano.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata