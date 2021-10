Il Sardegna Jumping Tour, concorso di equitazione tra i più prestigiosi a livello nazionale, si svolgerà al Tanca Regia di Abbasanta dal 21 al 24 e dal 28 al 31 ottobre.

Saranno i migliori cavalieri sardi e diversi provenienti dalla Penisola a gareggiare coi 290 cavalli iscritti al concorso nazionale A6* (sei stelle) organizzato da Fise Sardegna con l’agenzia regionale Agris e il sostegno finanziario della Regione Sardegna per gli interventi a favore del rilancio del comparto ippico.

Nel corso dell’evento verranno disputate ben 82 gare, tra queste gli attesi Gran Premi a due manche su ostacoli di 145/159 cm, quelle valide come qualificazione alla finale in programma a Verona e quelle riservate al Trofeo dei Nuraghi, aperto a cavalli nati e allevati in Sardegna purché iscritti nel libri genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo o sella italiano. In lizza i cavalli di 4, 5, 6, 7 anni e oltre.

