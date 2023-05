A Cagliari non si svolgeranno le World Series per i motivi e le polemiche che hanno visto coinvolti gli organizzatori e la Regione, ma Luna Rossa non lascia il Golfo degli Angeli. Anzi, raddoppia.

Ieri è stata avvistata nel molo Garau l’AC 40, la nuova imbarcazione del team di Max Sirena. E i primi a fotografarla, grazie allo scatto di Ivo Rovira ACRecon, è stata la pagina Facebook The cup in Italy.

L’AC 40 parteciperà alle World Series lontano dall’Isola anche se terrà come base il molo Giovanni Garau, dedicato al tenente di vascello morto nel 1942, che la Marina militare ha concesso a Luna Rossa, facendone la casa. Accordo (una permuta di beni e servizi) che tra l’altro è stato rinnovato di recente.

Il Golfo degli Angeli è funzionale per questo tipo di imbarcazioni: l’AC 37, la vecchia Luna Rossa, arrivò a toccare i 50 nodi, velocità molto vicina ai cento chilometri orari, da Formula Uno del Mare.

