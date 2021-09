Una medaglia d’oro e una d’argento per il Maestro della Asd Centro Studio Arti Marziali di Ossi, Antonio Soggia, al 9° campionato mondiale di karate WUKF (World Union of Karate-do Federations) svoltosi dal 23 al 26 settembre in Romania.

Il talentuoso atleta ossese si è imposto con qualità tecnica e potenza sui numerosissimi avversari.

“Non potevamo iniziare questo nuovo anno agonistico in modo migliore – dice il padre e Maestro Alberto Soggia – la settimana scorsa eravamo a Senigallia, dove si è svolto lo Stage Nazionale, per allenare la squadra nazionale di kata Shotokan e in quell'occasione Antonio ha sostenuto l'esame per il V Dan superandolo in maniera brillante”.

Antonio Soggia dimostra, ancora una volta, di essere uno degli atleti più forti nel panorama del karate mondiale targato WUKF, un grande orgoglio per l'intera Sardegna.

(Unioneonline)

