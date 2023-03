Settima e penultima giornata. Con l’ingresso sulla scena dei big nazionali i campionati italiani si avvicinano alla conclusione. Oggi i gironi di qualificazione e gli ottavi dei singolari assoluti. Una giornata di incontri appassionanti e spettacolari. Domani si inizia con i quarti, dalle 14 le finali.

SINGOLARE MASCHILE

Attesi i beniamini di casa, Carlo Rossi e Johnny Oyebode, cresciuti nella Marcozzi e oggi in Germania. In Italia vestono i colori rispettivamente della Marcozzi e TT Sassari. Oyebode passa al tabellone principale senza problemi con tre vittorie. Rossi vince una sola partita ma tanto basta per qualificarsi agli ottavi. Si prospetta la sfida nei quarti, ma Rossi cede in tre set a Matteo Mutti, numero due d’Italia. Oyebode deve fare qualche straordinario per venire a capo di Vallino Costassa. Domani la sfida con Mutti. Amato (Marcozzi) passa agli ottavi con due vittorie, ma anche lui cede in tre set a Leonardo Mutti. Escono di scena nella fase a gironi Cappuccio (Norbello), Spagnolo (Marcozzi) e Kuznetsov (Nulvi). Gli altri big avanzano. Per uno scherzo del destino, agli ottavi si incrociano Bobocica e Stojanov, tra i più forti giocatori degli ultimi tre lustri. Lo spettacolo si conclude al quinto set con la vitotria di Bobocica, attuale numero uno d’Italia.

SINGOLARE FEMMINILE

Veronica Mosconi, del Norbello, sorprende tutti e vince il girone battendo la numero uno d’Italia Tan Wenling e la numero tre Wang Xuelan. Domani nei quarti trova un’altra big, Chiara Colantoni, ex del Norbello.Il trio del Muravera, Carnovale, Criscione e Bressan esce subito di scena. Carnovale è nel girone con Vivarelli e Stefanova, Criscione si ritrova con Colantoni e Monfardini. L'altra atleta del Muravera, Valentina Roncallo è eliminata agli ottavi da Gaia Monfardini dopo quattro combattuti set.

