La squadra al completo è stata e rimarrà un'eccezione, a meno che nei playoff siano tutti presenti. Contro Treviso la Dinamo ha recuperato Jones, non ancora al meglio dopo il mese di stop, ma si è presentata senza l'ala Raspino, fermo per un infortunio a un polpaccio rimediato in allenamento. Davvero un peccato perché Raspino oltre che ad essersi rivelato un'importante arma tattica in difesa (ha fermato il play Ross di Varese) si era anche sbloccato in attacco a Verona, con 8 punti.

L'ala dovrà stare fermo almeno altre due settimane e quindi salterà la trasferta di Brindisi e probabilmente il match in casa contro Trieste.

La gara di sabato in terra pugliese vale da sola mezza certezza di chiudere al quarto posto, perché Brindisi oltre a Varese è l'unica concorrente che può ambire a spodestare il Banco di Sardegna. Salvo clamoroso ritorno di Venezia, che a oggi è a -4 ma potrebbe fare anche l'en plein nelle ultime cinque partite. E la Reyer del sassarese Marco Spissu è riuscita a conservare il +1 nel saldo punti coi biancoblù di Bucchi.

© Riproduzione riservata