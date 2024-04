Filippo Tortu esordirà sui 100 metri a Gainesville (Florida) il 13 aprile.

L'olimpionico azzurro si sta preparando negli Stati Uniti in vista degli Europei e delle olimpiadi di Parigi 2024 e sta terminando la seconda settimana di training camp a Montverde, nei dintorni di Orlando, dove resterà fino al 26 aprile, prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri che voleranno negli Usa per il raduno di Miami, in preparazione delle World Relays, l'evento mondiale delle staffette che mette in palio la qualificazione per i Giochi Olimpici.

Tortu, che si allena con il papà-coach Salvino, a contatto con un gruppo di sprinter di valore assoluto tra cui la campionessa del mondo dei 100 metri Sha'Carri Richardson e l'argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek, ha messo in agenda anche una seconda uscita per sabato 20 aprile, in distanza e località ancora da confermare.

(Unioneonline/s.s.)

