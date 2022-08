Le gare in vasca si sono concluse in maniera trionfale, ma l’Italia continua a collezionare medaglie negli Europei di nuoto in corso a Roma.

Due argenti e un bronzo sono arrivati oggi dai tuffi.

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno conquistato l’argento nel trampolino 3 metri sincro. Con il punteggio di 260.76 si sono piazzate alle spalle di Germania (281.16) e Svezia (257.70).

Doppietta azzurra sul podio del trampolino maschile da un metro.

Lorenzo Marsaglia ha conquistato l’argento con 396.25, bronzo per Giovanni Tocci con 386.20. I due azzurri sono stati sconfitti solo dal britannico Jack Laugher, che ha vinto la gara con 413.40.

(Unioneonline/L)

