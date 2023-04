A Zagabria eccezionale europeo di lotta libera per il giovanissimo atleta sassarese Simone Piroddu, 20 anni. Il lottatore ha regalato grandi emozioni alla Zagreb Arena e oggi combatterà per la medaglia di bronzo.

Negli ottavi il giovane sardo ha battuto lo spagnolo Levan Metreveli 3-2 , ai quarti l’ucraino Andrii Yatsenko 19-8, disputando un incontro ad alto livello, concluso per superiorità tecnica a 30 secondi dalla fine. In semifinale Piroddu si è trovato di fronte al forte azero Aliabbas Rzazade, 25 anni, argento continentale nel 2022 e campione del mondo under 23 nel 2021. In un match ad alta tensione il sassarese ha perso 10-8.

Simone Piroddu ha però impegnato allo spasimo il suo titolato e più esperto avversario, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere di poco la meglio. Oggi quindi per Piroddu la sfida col tedesco Lehr, per la medaglia di bronzo continentale.



