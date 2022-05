Ottima prestazione per Nuria Brancaccio. La portacolori del Tc Cagliari (484 della classifica mondiale) ha vinto le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis, mettendo in fila 6-1, 6-3 Claudia Giovine (690) e 6-1, 6-2 Dalila Spiteri (456). Nelle qualificazioni, primo passo ufficiale nel torneo più importante d'Italia per lei, Nuria ha ceduto 6-3, 6-2 contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, top 50 mondiale.

In coppia con Melania Delai, Brancaccio ha tentato la strada delle prequali anche in doppio, battendo 6-2, 6-4 Emma Martelenghi e Beatrice Stagno, ma venendo poi stoppata 6-3, 6-3 da Claudia Giovine e Anastasia Grymalska, che poi hanno conquistato la wild card per le qualificazioni.

