Primo test all’orizzonte per l’Hermaea Olbia, che venerdì, a partire dalle 17, affronterà il Capo d’Orso Palau delle ex Emanuela Fiore e Letizia Ciani.

In vista dell’esordio nel campionato di A2 femminile di volley, in programma domenica 6 ottobre in casa del Concorezzo, il lavoro delle biancoblu prosegue a Golfo Aranci, nel palazzetto che ospiterà l’allenamento congiunto contro una formazione che prepara la prossima stagione in B1. «Sarà una buona occasione per avere preziose informazioni del punto in cui siamo», interviene il coach Dino Guadalupi.

«Il bilancio al termine delle prime tre settimane di lavoro è positivo. In questa fase abbiamo scelto di lavorare molto sul piano fisico, visto che per questa stagione diverse squadre hanno cominciato in largo anticipo rispetto al passato: la situazione ci porta a dover colmare questo gap seguendo comunque i passi giusti per non correre inutili rischi», spiega il tecnico dell’Hermaea.

«Tutto si è svolto regolarmente, il gruppo sta rispondendo molto bene ed è sempre disponibile al lavoro. Nell'ultima settimana abbiamo cominciato ad avvicinarci al gioco e quella in corso», aggiunge Guadalupi, «ci porterà ad aumentare progressivamente l’intensità in questo ambito».

