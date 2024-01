Il lungo digiuno dell’Hermaea Olbia si interrompe sul campo del Montecchio, sconfitto 3-0 all’8ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley. Lo stesso Montecchio che la squadra di Dino Guadalupi ha battuto il 18 novembre al GeoPalace nell’ultimo successo in campionato.

Da allora, le galluresi hanno infilato 8 sconfitte. Per risorgere stasera, al PalaFerroli di San Bonifacio, nella sfida con la terza forza del Girone B, piegata con parziali 25-23, 25-21, 25-19. I 3 punti conquistati nella trasferta veneta valgono quota 15 in classifica, ma non l’addio al penultimo posto, che condanna l’Hermaea – ma era chiaro da tempo – alla poule salvezza. Ora, l’ultimo atto della stagione regolare, che si consumerà domenica al GeoPalace contro la capolista Macerata.

© Riproduzione riservata