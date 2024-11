Dopo il break forzato per il rinvio della gara con la Trasporti Bressan Offanengo l’Hermaea Olbia vola in Puglia, dove a Lecce l’attende la Narconon Melendugno per la sfida della 7ª giornata della A2 femminile di volley.

Una partita non semplice attende la squadra di Dino Guadalupi: dall’inizio del campionato le salentine hanno perso solo due volte contro Itas Trentino e Offanengo, e arrivano al match di domenica pronte a riscattare proprio la sconfitta con la capolista Trento, alla quale sono riuscite a strappare un set.

«Sarà una trasferta complessa, anche dal punto di vista logistico, ma ci sentiamo comunque a buon punto in termini di intesa e affiatamento: sono positiva, negli ultimi tempi ho visto la squadra più convinta delle proprie potenzialità, e siamo pronte a toglierci delle soddisfazioni», suona la carica Laura Partenio, capitana e giocatrice tra le più esperte dell’Hermaea, con una carriera vissuta ai vertici della pallavolo europea.

«Conosciamo l’avversario, ma prima di tutto dovremo pensare a noi stesse. Il rinvio della partita contro Offanengo ci ha tolto qualcosa in termini di ritmo gara, ma al tempo stesso – aggiunge l’ex azzurra – ci ha dato più tempo per lavorare su noi stesse. Affronteremo la gara con una buona consapevolezza nei nostri mezzi».

Galluresi a caccia di un successo che manca da più di un mese contro una formazione che vanta tra i punti di forza due ex come Ilaria Maruotti e Jessica Joly. L’incontro si giocherà nella Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino con fischio d’inizio alle 17.

