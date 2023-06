Dopo la palleggiatrice Ulrike Bridi, passata alla Chromavis Offanengo, anche Daniela Bulaich saluta Olbia.

La banda argentina, grande protagonista con la maglia dell’Hermaea nell’ultimo campionato di A2 femminile di volley e impegnata in questi giorni la nazionale del suo Paese per le qualificazioni olimpiche, ha firmato, infatti, con la Tecnoteam Albese Volley Como, e lascerà dunque la Gallura dopo una sola stagione.

Sfuma così per l’Hermaea la possibilità di confermare due giocatrici importanti, che in attesa che il club sardo si riorganizzi hanno preferito accasarsi altrove. Il mercato delle biancoblù langue, se qualcosa si muove lo fa sottotraccia, né è dato sapere se in panchina verrà riconfermato il coach Dino Guadalupi, che in due stagioni all’Hermaea ha guidato la squadra alla conquista degli spareggi promozione.

Intanto, la Lega ha pubblicato il regolamento per l’ammissione al prossimo campionato, fissando alle 12 dell’11 luglio il termine per presentare la domanda di partecipazione.

