Un sabato da incorniciare per Ferrini e Amsicora, meno o quasi per Cus Cagliari e Ht Sardegna sconfitte, e per la Juvenilia Uras che ha pareggiato. Il girone B della serie A1 maschile è sempre più nelle mani della Ferrini, mentre l’Amsicora riapre la lotta per il secondo posto, ora più che mai affollata.

GIRONE B. Nemmeno il Valchisone ferma la Ferrini, vittoriosa 3-1 e ora a +7 sulla seconda. A dire il vero la formazione piemontese si è quali illusa di riuscire nell’impresa, quando all’inizio dell’ultima frazione il punteggio era ancora in parità. Ferrini in vantaggio con Rodriguez nel primo quarto, la gara è combattuta e incerta ma il punteggio non cambia. Dopo l’intervallo lungo il Valchisone pareggia, ma nella dirittura d’arrivo si entra inevitabilmente nel terreno preferito dai cagliaritani e del suo cannoniere Ojeda. L’argentino segna due reti su corto che chiudono la partita.

Seconda vittoria consecutiva per l’Amsicora, ancora sofferta e ancora per 3-2, stavolta con l’Hockey Roma. Vittoria striminzita per le tante occasioni mancate e qualche disattenzione di troppo in difesa. Al vantaggio di Giaime Carta su rigore segue il raddoppio di Aresu, e prima del riposo i romani riaprono la partita con Malta. Boi ristabilisce le distanze, l’Amsicora ha le occasioni per allungare ancora ma nel finale Roma segna ancora. Qualche minuto di sofferenza ma la vittoria è salva.

GIRONE A. Va a punti solo la Juvenilia Uras che pareggia con il Cus Padova con un inusuale 0-0. Attacchi molto leggeri e portieri che sanno il fatto loro hanno fatto si che finisse senza reti. Prima mezzora di marca padovana, poi la Juvenilia prende le misure e le tenta tutte per vincere senza riuscirci.

Il Cus Cagliari è stato battuto dal Bonomi 4-2, ma anche questa volta è rimasto in partita sino all’ultima frazione. Primo quarto con il botto, universitari in vantaggio con Gadelkarim e rigore sbagliato da Pischedda. Con pazienza il Bonomi attende il momento favorevole pareggia nel secondo quarto e segna due reti nel terzo. Distinto para un rigore e tiene in vita gli universitari che segnano con Pischedda, ma non basta. La formazione lombarda segna la quarta rete nei minuti finali.

Non c’è scampo per l’HT Sardegna contro i campioni d’Italia del Bra vittoriosi 11-0 e trascinati da Koshelenko, ex della Juvenilia Uras.

CLASSIFICHE. Girone A: Tevere 30, Bra 28, Bonomi 23, Butterfly Roma 21, HT Bologna 11, Cus Padova 10, Cus Cagliari 9, Juvenilia Uras e HT Sardegna 6.

Girone B. Ferrini 29, Città del Tricolore 22, Amsicora, Valchisone e Bondeno 18, Lazio 12, Cus Pisa 9, HC Roma 4, Adige 1.

© Riproduzione riservata