È di tre vittorie e una sconfitta il bottino delle squadre sarde di pallamano scese in campo nel fine settimana. Dopo i successi siglati sabato sera, oggi è arrivato lo stop della Lions Sassari, battuta 30-24 sul campo del Cassano Magnago.

Nella massima serie maschile, la A Gold, la Raimond Sassari ha regolato il Campus Italia con un convincente 30-40 (16-21 p.t.), benché la selezione delle giovani promesse tricolori abbia saputo avvicinarsi ai rossoblù fino al -3. La squadra turritana è ora quinta con 25 punti, a -2 dal quarto posto del Fasano, che vale i playoff, e a -10 dalla vetta, occupata dal Brixen.

In A2 maschile, a segno anche i sassaresi della Verdeazzurro, che hanno sconfitto il Parma col punteggio di 32-24 grazie alle 9 reti di De San Roque e le 8 di Bianco, migliori realizzatori dell’incontro. La Verdezzurro ha ora 21 punti ed è rimasta sesta nel girone B, posizione che la candida virtualmente ai playoff per la serie A Silver. Per ambire alla A Gold, dovrebbe chiudere tra le prime tre, e la terza piazza al momento dista 9 lunghezze.

Femminile. Dopo la lunga sosta invernale, la capolista Città del Redentore è ripartita, tra le mura amiche della Polivalente di Nuoro, con il 33-27 sul Ferrarin. Le sassaresi della Lions, invece, sono state sconfitte 30-24 a Cassano Magnago dopo aver chiuso il primo tempo sotto di misura (16-15). Tra le turritane, le migliori realizzatrici sono state Doro (7) e Balata (5). Ancora a riposo la Raimond Sassari rosa.

© Riproduzione riservata