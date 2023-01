Vincenzo Riccio, 23 anni, di Napoli, è il portiere del Budoni, regina del campionato di Eccellenza insieme al Latte Dolce.

La notizia della sua rete, domenica scorsa, per il 2-1 in trasferta contro l'Ossese, sta facendo il giro d'Italia: un rinvio di contro balzo, effettuato quasi al limite della sua area, che si è insaccato nella porta avversaria. Una traiettoria di oltre 80 metri e una rete inoltre decisiva, in una partita conclusa 3-1 per il Budoni.

«Ho cercato di rinviare la palla con maggior forza possibile - spiega Riccio -. Il vento e un rimbalzo favorevole hanno fatto il resto. Sono stato ovviamente fortunato, ma un merito ce l'ho: avere indirizzato il pallone nella direzione della porta. Ora sinceramente vorrei riprovarci - continua - ma non sarà facile».

Sul campionato l'estremo difensore ha le idee chiare. «Abbiamo l'obbligo di provare a vincerlo - precisa - col massimo rispetto degli avversari». Del resto per Riccio non sarebbe una novità. L'anno scorso è stato promosso in serie D col Termoli, nell'Eccellenza molisana. «Punto perciò al bis - conclude -. Abbiamo una compagine molto forte, uno staff tecnico all'altezza ed una società organizzata in un ambiente ideale. Insomma, non ci manca nulla». Vincenzo Riccio, portiere di grandi qualità tecniche, ha anche avuto esperienze in Serie D col Campobasso ed è cresciuto nella Juve Stabia.



© Riproduzione riservata