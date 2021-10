C’è attesa tra gli appassionati per il campionato sardo downhill “Sa Palestra” che si terrà domenica 17 ottobre a Sinnai, in località Cirronis. La manifestazione è organizzata dalla “Crossbike” Sinnai. Si tratta di una gara tutta in discesa (molto ripida) di pochi chilometri in mountain bike. Ieri, a sorpresa, ha provato il percorso il campionato italiano downhill, Davide Palazzari.

Il programma. Ecco il programma: sabato 16 ottobre alle 10.30 e alle 14.30 si svolgeranno le prove libere. Domenica 17 ottobre alle 9 prova di gara, alle 11 la prima manche e alle 12.30 la seconda manche. “E' tutto pronto”, dicono il presidente della Crossbike, Filippo Puddu, il vicepresidente Egidio Pusceddu e il dirigente ed ex campione sardo downhill Francesco Boi. “E’ stato fatto un gran lavoro e ci aspettiamo numeri importanti”. Dai consiglieri comunali Nicola Zunnui (delegato allo Sport), Paride Casula e Roberto Loi “un plauso alla crossbike per l'evento organizzato importante anche per il turismo a Sinnai. Arriveranno molte persone da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola. E’ l’occasione per far conoscere il nostro territorio”.

