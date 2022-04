Il Circuito del Corallo di Alghero ospiterà, tra sabato 23 e domenica 24, la data sarda dell’Aci Rally Italia Talent 2022, manifestazione sportiva che ha l’obiettivo di selezionare talentuosi aspiranti piloti e navigatori di rally.

Uno staff di qualificati esaminatori, rallisti di fama internazionale, valuterà tutti i candidati che si sono iscritti alle selezioni e, tra questi, identificherà i migliori delle categorie +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati AciSport e Non licenziati, che parteciperanno poi alle fasi finali nazionali.

Karting. Quello algherese non sarà però l’unico appuntamento sportivo in programma nel weekend. A Tramatza, domenica, si correrà la seconda prova del Campionato Regionale Karting AciSport. Si partirà con le libere (9-10.30), seguite dalle qualifiche (10.30-11.15) e, dalle 11.30 in poi, dalle manche di gara. In pista le categorie X30 Junior e Senior, Kz2, Kz2 Under 18 e 60 Mini.

Rally Prealpi Orobiche. Tra i 115 iscritti al 36º Rally Prealpi Orobiche, ci sono anche Alessandro Perico e Mauro Turati, che rappresenteranno l’Autoservice Sport a bordo di una Skoda Fabia Evo R5. Le sei prove speciali, per un totale di 60 km, si correranno tra sabato e domenica.

Kartcross. Nel fine settimana di Pasqua, Valentino Ledda dell’Autoservice Sport ha tenuto alto il vessillo della Sardegna alla seconda prova del Campionato Italiano Rallycross disputata a Maggiora (Piemonte).

Il talentuoso quindicenne della scuderia gialloblù, a bordo del suo Yacar Cross, dopo delle buone qualifiche ha chiuso la semifinale al quarto posto e la finalissima all’ottavo, recuperando due posizioni e un bottino di 21 punti.

Bene anche gli altri alfieri della scuderia sarda. Arianna Corallo, è arrivata terza nella categoria Stc-Mini su Opel Astra Gsi gruppo A, e suo padre Rosario secondo nella categoria Supercar.

