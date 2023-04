È servito un tempo supplementare, all’Ancona, per strappare la vittoria di misura a un agguerrito Cus Cagliari nella gara1 della serie playout della A2 femminile di basket. Nelle Marche è finita 78-77, dopo che le universitarie avevano condotto fino agli ultimi minuti del terzo quarto e giocato a testa alta fino allo scadere dell’overtime.

La sconfitta fa male, ma la consapevolezza di potersela giocare in questo modo con una squadra che ha chiuso la stagione regolare con ben 10 punti in più delle cussine deve essere più forte. Gara2, in programma alle 16 di mercoledì 26 al PalaCus, sarà l’occasione buona per pareggiare i conti e allungare una serie che vale la salvezza. “Sono contento della prestazione delle ragazze, è stata una partita equilibrata, sicuramente dobbiamo rivedere qualche dettaglio per il prossimo incontro. Volevamo portarla a casa, la vittoria è sfumata nel finale. Abbiamo già la testa a gara 2”, ha sottolineato coach Federico Xaxa. E la testa a gara2, ma dei playoff, ce l’ha anche la Techfind San Salvatore, che dopo essere stata battuta 51-44 a La Spezia, alle 16.30 di giovedì 27 tornerà in campo al PalaVienna di Selargius.

Il match. Partenza sprint delle cagliaritane con Puggioni, Caldaro e Giangrasso a siglare subito lo 0-9, vantaggio che le universitarie hanno gestito anche quando è arrivata la reazione dell’Ancona, che non ha potuto evitare di chiudere il quarto sotto 21-26. La seconda frazione si è aperta con gli assalti di Gagliano e Paoletti, che hanno portato il Cus avanti 23-34, ma le padrone di casa sono riuscite a riavvicinarsi fino al 38-44 prima dell’intervallo lungo. In avvio di secondo tempo, l’Ancona si è portata sul -2 (44-46) e, nonostante lo strappo propiziato da Striulli (46-52), ha agguantato il pareggio a ridosso di fine terzo quarto, andato in archivio sul 58-58. Le marchigiane hanno poi messo la freccia e sono filate fino al 68-62, compensato dalla bomba di Puggioni e dai liberi di Striulli, che chiuderà in doppia doppia (13 punti e 11 rimbalzi). Si va punto a punto e Giangrasso, dalla lunetta, ne ha fatti tre che sono valsi il 73-73 e hanno allungato la partita con un supplementare che la squadra di casa ha interpretato meglio portandosi in vantaggio e, nonostante, i centri di Striulli e Giangrasso, un libero su due non è bastato a Caldaro per garantire alle cagliaritane un altro overtime.

Ancona - Cus Cagliari 78-77

(21-26; 17-18; 20-14; 15-15; 5-4)

Basket Girls Ancona: Bona 18, Mataloni 20, Rylichova 15, Yusuf 2, Maroglio 6, Pierdicca 4, Rimi 2, Albanelli 7, Gianangeli 2, Garcia, Mandolesi, Pelliccetti. Allenatore Luca Piccionne.

Cus Cagliari: Puggioni 9, Caldaro 16, Giangrasso 9, Stawinska 11, Striulli 13, Paoletti 13, Saias 2, Gagliano 4, Usai, Venanzi. Allenatore Federico Xaxa.

© Riproduzione riservata