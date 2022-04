Nel fine settimana pasquale il Cagliari Baseball si è regalato la prima doppietta in A1 e lo ha fatto sul campo del Poviglio. La squadra del manager Walter Angioi è stata travolgente nel primo incontro, in cui ha siglato 4 punti nel primo attacco, 7 nel terzo e ha poi chiuso i conti con un eloquente 2-14. Nel secondo incontro, più combattuto, i cagliaritani hanno vinto 3-5, in rimonta. Decisivi, in attacco, Gabriele Angioi, Turino, Cuesta e Pestana, autore di un fuoricampo. Per il Cagliari non ci sarebbe potuto essere miglior risultato in vista dell’impegno casalingo del prossimo fine settimana, quando a Iglesias arriverà il Parma campione d’Europa.

Softball. Dopo due ottimi pareggi in trasferta, la Nuoro Softball è stata sconfitta in casa dal Caronno nella terza giornata di A1. Se la squadra ospite ha vinto il primo match mettendo a referto un pesante 1-8, figlio del big inning da cinque punti confezionato dal Caronno nella seconda ripresa. Nel secondo, finito 1-2, c’è stato maggiore equilibrio, e a prendersi la scena sono state le lanciatrici Tornes (Caronno) e Ramirez (Nuoro), che hanno concesso pochissimo e siglato rispettivamente 13 e 12 strikeout, con l’americana del Banco di Sardegna che ha pagato solo i due fuoricampo da un punto concessi a Sheldon.

Nell’A2 di softball, infine, sconfitta all’esordio per la Supramonte Orgosolo, che a Parma si è arresa per due volte al Crocetta. Nel primo match, netto il successo delle padrone di casa, che hanno vinto 12-1. Più equilibrato il secondo incontro, finito 3-2.

