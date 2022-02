All’ultimo respiro, Udoh replica a Liviero. E l’Olbia strappa un punto preziosissimo sul campo dell’Imolese.

La sfida dello stadio “Galli”, valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, termina 1-1. Un pareggio che fa più morale che classifica per la squadra di Max Canzi, in svantaggio al 28’ della ripresa su rigore: sulla conclusione di Alessandro Lombardi, l’arbitro ravvisa il fallo di mano in area di La Rosa e indica il dischetto, dal quale Liviero spiazza Ciocci per l’1-0 della formazione romagnola.

Tempo 15’, però, Udoh, subentrato nel secondo tempo a Mancini, pareggia i conti sfruttando in progressione l’assist profondo di Pinna da una rimessa laterale battuta da Emerson e risparmiando ai galluresi una brutta sconfitta.

Gara a tratti nervosa, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e l’Olbia alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta casalinga con la Reggiana: alla fine, saranno 9 i cartellini gialli, più il rosso al team manager dei bianchi Paolo Mele, espulso dalla panchina.

