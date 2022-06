Il campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre torna in campo per un turno infrasettimanale. Domani, saranno sei le squadre sarde impegnate.

Nel maschile. Nel girone 1 di B1 maschile, il Tc Terranova vola sulla terra rossa di Ravenna. Per gli olbiesi, dopo due sconfitte, è arrivato il primo successo, 4-2 sul Tc Poggibonsi, ma il prossimo avversario è difficile: è il Ct Zavaglia, imbattuta capolista, con due vittorie per 6-0 e un pareggio (domenica scorsa, sui campi del Ct Scaligero).

Tre squadre isolane nel girone 8 di B2. Prima trasferta stagionale oltre Tirreno per il Tc Alghero, che ha battuto le romane Ferratella e Circolo Canottieri Aniene ospitate a Maria Pia. Stavolta a Roma, c'è l'Accademia Montani, che conclude così il tour sardo, dopo aver pareggiato in casa contro il Porto Torres e aver perso a Sassari nei primi due turni. Arrivano dalla vittoria nel derby sui campi del Ferratella. Dopo tre pareggi, il Tc Porto Torres cerca il primo successo ospitando la Ferratella, fanalino di coda e sempre sconfitta in questo avvio di stagione. Reduce da un turno di riposo, dopo il due su due nelle prime giornate, la Torres tennis ospita i romani del Forum Sporting Club, altra squadra che ha già osservato il turno di riposo (vinto ad Aniene e pareggiato in casa contro Porto Torres).

La femminile. Nel girone 1 della B1 femminile, il Tc Cagliari, capolista imbattuta con tre vittorie in altrettanti match (l'ultima, 4-0 sui campo del Ct Apem Copertino), ospita il Country Club Cuneo reduce dal 4-0 rifilato al Vavassori Tennis Team. Nel girone 4 di B2, trasferta a Bari per la Torres, reduce dalla prima vittoria stagionale (3-1 sul Ct La Signoretta). L'Angiulli è ancora a quota zero, per la penalizzazione che le ha tolto l'unico punto conquistato nel pareggio casalingo contro le calabresi dell'Accademia del tennis, mentre domenica ha ceduto 4-0 in casa della capolista Caserta.

