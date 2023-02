Tris di vittorie consecutive per l’Esperia Cagliari, che stasera sul parquet di casa ha liquidato Palestrina con un convincente 80-69. Il bottino della portacolori cagliaritana e sarda nella C Silver di basket sale così a quota 18 punti.

Il coach. “Per noi è una vittoria importantissima, arrivata contro la terza in classifica. È la prima volta in questa stagione che centriamo una striscia di tre vittorie. Abbiamo preparato la gara per limitare i loro punti di forza e ci siamo riusciti. Palestrina ha creato tante situazioni da pick and roll ma siamo stati bravi a neutralizzarne la maggior parte, andando a marcare Rischia, il loro playmaker, tra i più bravi nella categoria”, ha sottolineato il coach dei granata, Federico Manca. “Molto bene in attacco, dove abbiamo mantenuto intensità per quaranta minuti e tenendo buone percentuali da tre punti. Ora si va a Civitavecchia per provare ad allungare la striscia e prepararci in vista della seconda fase di campionato”.

La gara. L’Esperia si è presentata davanti ai propri tifosi col quintetto formato da Picciau, Sanna, Locci, Garello e Perez e, dopo aver cercato subito lo strappo (11-2 al 4’), ha chiuso il primo quarto avanti 21-12. Palestrina è riuscita a essere più concreta in attacco nella seconda frazione, ma le bocche da fuoco cagliaritane, su tutte Garello, hanno consentito alla squadra di casa di arrivare all’intervallo sul +10 (42-32). L’argentino non si è smentito neanche nella terza frazione, in cui ha messo a referto due triple e quattro liberi, e l’Esperia, col sigillo di Sanna, ha archiviato anche il terzo parziale in testa (67-48). Agli ospiti non sono bastati Grieco, Rossi e tutti gli sforzi compiuti negli ultimi dieci minuti per provare a ricucire, Floridia e compagni hanno timbrato il nono successo stagionale e dimostrato, ancora una volta, di poter competere con qualunque avversaria del girone.

Esperia Cagliari-Palestrina 80-69

(21-12; 42-32; 67-48)

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 8, Cabriolu ne, Floridia 5, Chessa 2, Villani 5, Picciau 7, Locci 9, Perez 10, Garello 21, Sanna 13. Allenatore Manca.

Palestrina: Rischia 4, Gieco 22, Molinari 1, Colagrassi 3, Moretti, G. Rossi 20, Mattarelli 6, F. Rossi 2, Baquero 11, Marchionne ne. Allenatore Cecconi.

