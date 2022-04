Squilli sardi in alto e in fondo alla classifica della serie D. A Muravera vince la Torres 4-1 e riguadagna il secondo posto.

L'uno-due di Diakite è sferrato entro il primo quarto d'ora: al 6' Ruocco crossa e l'attaccante incorna bene, al 12' Ruocco per Scotto e assist per Diakite che non sbaglia davanti a Oliva.

In apertura di secondo tempo Nurchi scatta bene su un lancio lungo e dimezza il distacco. Al 61' ci pensa Diakite a ristabilire il doppio vantaggio: uscita goffa del portiere Sarrabese e il centravanti realizza la tripletta personale: 3-1.

Memore del pareggio incassato per mano del Carbonia, la Torres insiste e si porta sul 4-1 con Scotto.

Vittoria pesantissima in ottica playoff anche per l'Arzachena che espugna il campo del Nuova Florida per 3-2. Due reti nel primo tempo anche per l'Arzachena che sul campo del Team Nuova Florida

Al 25' stacca bene di testa Pallecchi su un traversone da sinistra e infila per il vantaggio. Poco dopo la mezzora Pinna semina un avversario e il secondo lo atterra in area: il rigore è trasformato da Sartor. Botta e risposta nel primo quarto d'ora del secondo tempo: accorcia Persichini e ristabilisce il doppio distacco Rutigliano al 69' ma tre minuti dopo i padroni di casa accorciano di nuovo con Capparella.

La terza vittoria è quella del Latte Dolce che ritorna al “Vanni Sanna” dove aveva già vinto col Muravera a inizio stagioen e regola per 3-1 l'Insieme Formia. Botta e risposta Saba-Simonetti nel primo tempo, ma nella ripresa Grassi e Cannas la chiudono. E i sassaresi lasciano l'ultimo posto.

Pareggia il Lanusei con Manca sul terreno dell'Afragolese: 1-1.

Incredibile la sconfitta dell'Atletico Uri col Real Monterotondo (1-2) che va sotto alla fine del primo tempo, pareggia al 91' con l'argentino Altolaguirre e viene trafitta nel lunghissimo recupero (dato anche per i tanti minuti di stop dolo lo scontro tra due giocatori ospiti a inizio ripresa). Quando il bolide di Baldassi infila la porta sarda il cronometro segna il 105esimo minuto, come se si fosse giocato un supplementare.

Netta invece la sconfitta casalinga del Carbonia, superata dall'Ostia Mare per 2-0.

