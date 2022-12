Nei tanti movimenti di mercato delle squadre sarde di Eccellenza nelle ultime settimane spicca l'arrivo in Sardegna di chi ha giocato in Serie A e Champions League: Fernando Tissone. Il 24 novembre il Budoni ha raggiunto l'accordo col centrocampista argentino classe '86, arrivato in Italia quando aveva 17 anni e con 162 presenze nel massimo campionato con Atalanta, Sampdoria e Udinese (fra il 2005 e il 2013) più una in Champions League in Udinese-Barcellona del 7 dicembre 2005. «È un gruppo forte: il nostro obiettivo in questa stagione è vincere tutto, non per presunzione ma perché ci siamo messi in testa di vincere ogni partita. Speriamo di raggiungere gli obiettivi prefissati», l'ambizione del centrocampista. «La società prima ha preso mio fratello Cristian, poi è arrivato l'interessamento per me. In carriera avevo il sogno di giocare con lui: è capitata questa situazione, ci ho pensato e ho accettato, sapendo di divertirmi e voler vincere. Mi godrò la sua compagnia, è una persona fantastica e la Sardegna è un'isola meravigliosa che voglio conoscere».

CARRIERA DI SPICCO

Assieme ai tanti anni in Serie A Tissone ha anche 87 presenze in Liga con Mallorca e Málaga, fra il 2011 e il 2016, ed esperienze in Portogallo (Aves, dove ha vinto la Taça de Portugal nel 2018 e Nacional) e Ucraina (Karpaty). In Italia è tornato a gennaio 2021, dopo un anno e mezzo di inattività, per giocare e vincere la Serie D col Taranto. In Serie C ha poi giocato alla Paganese nella scorsa stagione, restando svincolato a giugno. Il debutto in Sardegna è arrivato lo scorso 26 novembre, entrando al 67' della sfida vinta 0-5 sulla Tharros, domenica scorsa prima da titolare contro il Lanusei. «La società è molto ben organizzata, cerca di migliorarsi in ogni situazione: è un vantaggio per me trovarmi così», il suo commento sull'ambientamento. «Conoscevo solo Spano, avendoci giocato contro quando era ad Altamura, è una squadra forte e fatta per vincere. Dopo le tante stagioni in Italia volevo tornare, è la mia seconda casa e dove sono diventato calciatore. È capitata l'occasione a Taranto due anni fa e ho voluto prenderla, in una società che lottava per vincere: l'abbiamo fatto». Per Tissone ci sarà anche la finale di Coppa Italia Eccellenza, fra Budoni e Carbonia.

