Nessun riscatto ma il bis della sconfitta al tie-break del turno precedente. L’Hermaea Olbia cede in trasferta all’Olimpia Teodora Ravenna 3-2 come aveva fatto nel turno infrasettimanale del campionato di A2 femminile di volley in casa contro la matricola Assitec Sant’Elia.

La gara di ieri, valida per la 6ª giornata, parte in salita, come quella di mercoledì scorso: ancora una volta la squadra di Dino Guadalupi perde il primo set (25-17), ed è costretta subito a inseguire. Ma la reazione è buona: nel secondo gioco le galluresi partono forte, vanno al time-out tecnico in vantaggio 16-12 e conquistano la frazione 25-23, arginando il ritorno delle padrone di casa. Ma nel terzo set è tutto da rifare: Ravenna si riprende scena e partita vincendolo 25-17, e potrebbe chiudere i giochi nel quarto, se non fosse che l’Hermaea, superato il gap e le difficoltà iniziali, rimonta lo svantaggio, vince il parziale 25-22 e trascina la sfida al tie-break.

Si procede punto a punto fino a metà del quinto set: sul 7-6 Ravenna innesta la marcia più alta, chiude il tie-break 15-11 e archivia la sfida del PalaCosta 3-2. Per le olbiesi, che tornano a casa con un misero punticino, si tratta della terza sconfitta di fila.

Un boccone amaro da metabolizzare prima possibile per poter affrontare l’appuntamento di domenica contro la neopromossa Tenaglia Altino Volley, tra le mura amiche del PalaSport di Golfo Aranci, senza paura di sbagliare ancora.

© Riproduzione riservata