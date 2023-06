Il piccolo Gabriele Secci vince la medaglia di bronzo alle finali della Coppa Italia giovanile, che si sono disputate a Roseto degli Abruzzi. Ancora un risultato importante, per l’Accademia pugilistica Sarroch: la società presieduta da Ottavio Martis, dopo i successi ottenuti dai pugili più grandi, sale nuovamente sul podio grazie a Gabriele Secci, uno dei più piccoli delle giovani promesse della boxe sarrochese.

Bella prova nella categoria cangurini anche per Riccardo Spano e Letizia Puzzoni, che – dopo aver vinto le fasi regionali – hanno fatto parte della spedizione sarda alle fasi finali della Coppa Italia giovanile.

“Siamo molto felici per i nostri bambini – spiega Andrea Casu, il tecnico dell’Accademia che ha accompagnato i piccoli pugili in trasferta -, grazie al loro impegno e a quello delle loro famiglie siamo riusciti a creare un settore giovanile di grande livello, che fa ben sperare per il futuro della nostra società e per quello della boxe isolana”.

