Il girone D, uno dei quattro raggruppamenti del secondo turno della Champions League femminile si conclude oggi. Al Palatennistavolo, stasera alle 18,30, il Quattro Mori Cagliari e il Budaorsi Budapest giocano per un posto nei quarti della Champions, un risultato di assoluto prestigio. Già promosso il TT Metz, che ha battuto due volte sia Quattro Mori che Budaorsi, resta un posto libero.

La squadra cagliaritana ha vinto a Budapest 3-1 il 19 novembre scorso, per passare il turno e accedere ai quarti, oltre vincere la partita le basta perdere 3-2. Una sconfitta con punteggio diverso renderebbe necessario il “Golden Set”. Il coach Stefano Curcio ha pronto il quartetto composto da Plaian, Abraamian, Wu Xinxin e Barani. La rosa del Budaorsi è composta da Madarasz (numero 85 nel ranking mondiale), Georgina Pota (88), Helga Dari e l’esperta Maria Fazekas. C’è ottimismo, con moderazione, nello staff del Quattro Mori, e la consapevolezza di preparare un match difficile. A Budapest la vittoria non fu facile. Tania Plaian superò Madarasz in tre set vinti 11-9, Abraamian dovette rimontare il primo set perso con Pota, e annullare un match point al quinto con Madarasz.

Le due squadre si conoscono bene. Nell’Europe Cup 2022 il Quattro Mori eliminò il Budaorsi nei quarti di finale della Europe Cup, nella finale 2023 della stessa competizione la squadra cagliaritana vinse due partite aggiudicandosi il trofeo, prima squadra italiana.

Incrociando le dita, i quarti di finale sono a un passo. L’asticella sale, il Quattro Mori è molto vicino alle big d’Europa.

© Riproduzione riservata