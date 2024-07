Il Tc Alghero maschile e il Tc Cagliari femminile centrano la promozione nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre 2025.

Gli algheresi hanno strappato il pass promozione aggiudicandosi il doppio di spareggio sui campi in terra battuta del Tc Padova, mentre le cagliaritane non sono scese in campo, visto che l'At Piombinese, dopo lo 0-4 in Toscana, ha dato forfait.

Resta in B1 maschile il Tc Cagliari, che ha perso anche il match di ritorno in casa dell'Amp Pavia. Nella stessa categoria, salvezza centrata per la Torres, che cala il poker nei singolari contro il Momy Sport Village di Rivalta di Torino.

