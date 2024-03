Si gioca domani la seconda giornata della Serie C, massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile.

Nel girone 1 maschile, trasferte per le due squadre uscite vincitrici nel primo turno: il Tc A.Novelli La Maddalena gioca sui campi dell'Easy Tennis di Selargius, mentre il Tc Arzachena battezza il debutto stagionale del Ct Decimomannu. Sfida tra Tc Tempio e Tennis Elmas, mentre riposa il Tc Cagliari A.

Nel girone 2, il Tc Cagliari B cerca la seconda vittoria ospitando il Tc Terranova A. Stessa mission per il Tc 70 Oristano, che riceve la visita del Tc Assemini. Riposa il Tc Moneta, mentre si affrontano Tc Alghero e Quattro Mori Tennis Team.

Nel girone unico femminile, riposa il Milano 26, unica squadra che è riuscita a chiudere vittoriosa la prima giornata. Il Tc Alghero ospita il Tc Terranova, mentre il Tc Cagliari A sfida il Tc Ghilarza. Riposa il Tc Cagliari B.

