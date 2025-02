Terza finale internazionale nella sua giovane carriera per Lorenzo Carboni, che dopo Biella 2023 e Store l'anno scorso (entrambe perse), si qualifica per l'atto conclusivo di un torneo Itf, stavolta a Monastir.

Sul cemento tunisino, il 18enne algherese (829 della classifica mondiale), in tabellone come lucky loser, oggi ha dovuto disputare due match (ieri non si è giocato per pioggia).

Nei quarti di finale, Carboni ha battuto con un doppio 6-3 il 17enne ceco Maxim Mrva (888 Atp), mentre in semifinale ha regolato 6-2, 6-1 il 25enne statunitense Karl Poling (665).

Domani, in finale, affronterà l'indiano Manas Dhamne, suo compagno di allenamenti al Piatti Tennis Center di Bordighera e, ironia della sorte, proprio il tennista che lo aveva battuto nel turno decisivo del tabellone di qualificazione.

