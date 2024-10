I quarti di finale del tabellone maschile del terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio saranno due derby tricolori.

Oggi sui campi in terra battuta del Forte Village, a Santa Margherita di Pula, Gabriele Piraino, testa di serie numero 8, ha sconfitto il qualificato ceco Jiri Barnat, che si è ritirato quando era già sotto 6-1, 3-1. Domani Piraino affronterà Giovanni Oradini, che ha battuto 6-1, 7-5 Andrea Guerrieri, mentre il qualificato Alberto Bronzetti (1-6, 6-4, 6-2 contro Marcello Serafini) sfiderà Gianluca Cadenasso (che ha sconfitto 7-5, 6-4 il numero 6 del seeding Alexander Weis).

Nella parte bassa del tabellone, la wild card Daniele Rapagnetta è stata battuta 6-2, 6-1 dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko (testa di serie numero 7), Giuseppe La Vela è stato eliminato col punteggio di 6-2, 7-6 dal belga Gilles Bailly e Federico Iannaccone 6-7, 6-1, 6-1 dall’ucraino Oleksil Krutykh. Ai quarti anche il norvegese Nicolai Budkov Kjaer (4-6, 6-3, 6-1), numero 1 del mondo della categoria junior dopo aver vinto Wimbledon, essere arrivato in finale agli Us Open e in semifinale agli Australian Open.

Femminile. Sei italiane hanno superato il primo turno. Anastasia Abbagnato ha sconfitto in tre set la qualificata svizzera Katerina Tsygourova (6-4, 2-6, 6-3) e ora si troverà davanti un’altra atleta proveniente dal tabellone cadetto, l’austriaca Lilli Tagger, tennista allenata da Francesca Schiavone che ha eliminato la testa di serie numero 1, la belga Hanne Vandewinkel (6-4, 7-6). Avanzano le qualificate Camilla Gennaro (6-2, 7-6 alla svizzera Fiona Ganz), Matilde Mariani (6-1, 6-1 alla wild card moldava Anastasia Ganja) e Federica Urgesi (7-6, 4-6, 6-4 alla wild card Noemi Basiletti).

Eliminate Jennifer Ruggeri, fermata 7-6, 6-0 dalla lucky looser marocchina Yasmine Kabbaj e la qualificata Irene Lavino, battuta 6-1, 6-3 dalla numero 6 del seeding, l’australiana Tina Smith.

