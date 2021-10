Ha giocato con l’Ipswich, nel Tottenham e nel West Ham. Oggi vive a Villasimius, L'argentino Mauricio Taricco, difensore-centrocampista in carriera, ha compiuto 48 anni lo scorso marzo e ancora corre sui campi della Seconda categoria. È in squadra assieme ad un altro fortissimo vecchietto, Andrea Piccarreta, genovese dai piedi buoni, calcio piazzato al fulmicotone, una passione infinita per il pallone, carabiniere, trapiantato da sempre nel Sarrabus. In due fanno quasi cento anni. Piccarreta che in passato ha trascinato per la prima volta il Castiadas in Serie D, ora gioca nell'Accademia sarrabese. Ha subito chiamato l'amico Taricco. L'argentino non ci ha pensato due volte: ora gioca con la squadra di Villaputzu con l’entusiasmo di quanto era un ragazzino.

La carriera. Taricco ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Argentinos Juniors di Buenos Aires a inizio anni Novanta. Quindi il volo oltre Oceano all'Ispwich Town in inghilterra dove resterà sino al 1998con 198 presenze e nove reti. Proprio nel 1998 è passato al Tottenham. Nel 2004 il trasferimento al West Ham. Un infortunio gli blocca la strada del professionismo.

L’arrivo in Sardegna. Intanto si era innamorato con la famiglia, di Villasimius dove abita da anni, con un intervallo di alcuni anni ancora in Inghilterra da allenatore, vice di Gustavo Poyet al Brighton. A Villasimus, l'allora presidente Luca Dessì, oggi sindaco del paese, lo ha convinto a giocare contribuendo a fare grande la squadra che sfiorò anche la Serie D. Ora Villaputzu con la maglia dell'Accademia. Domenica giocherà il derby di Seconda categoria, con il San Vito di Angelo Padiglia, capolista del girone.

