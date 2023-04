Quanto fermento nel mondo dei motori. Chiuso il 6º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, che ha visto trionfare i pavesi Musti-Benenti davanti a Farris-Pirisinu e Pierangioli-Salis in un’edizione che l’Aci Sassari ha voluto impreziosire con la presenza di leggende del rally come Cesare Fiorio, Miki Biasion e Markku Alen, già si pensa alle prossime gare in programma in Sardegna.

Svelati i percorsi del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, che si correrà il 13-14 maggio e prevederà 70 km crono e 400 totali. Il programma della manifestazione organizzata dall’Aci turritano prevede quattro speciali da ripetere due volte. Sabato 13 la partenza da Castelsardo (14.30) e le prove Osilo (14,28 km, ore 15.10 e 18.50) e San Lorenzo (7,47 km, 15.45 e 19.25). Dopo il riordino notturno a Sassari, domenica gli equipaggi faranno rotta verso La Pedraia (6,45 km, 10.21 e 13.22) e Palmadula (6,85 km, 10.37 e 13.38) , seguite dall’arrivo ad Alghero (14.30). Ha già confermato la propria presenza al via della gara, che sarà valida per la Coppa Rally di Zona 9 e il Campionato Regionale, il pilota ittirese Enrico Piu, già campione regionale slalom.

Il 29-30 aprile, però, la Sardegna sarà tappa di altri due attesissimi appuntamenti. Alla Ittiri Arena si correranno il 2º e il 3º round del Campionato Italiano Rally Cross, mentre in Ogliastra si disputerà il 6º Slalom di Loceri, valido per il Campionato Italiano Slalom, Trofeo Nord e Coppa Aci 2ª Zona oltre che per il Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. La manifestazione, organizzata dall’Ogliastra Racing, si disputerà lungo un percorso di 3900 metri con 12 postazioni di birilli e vedrà al via i più grandi specialisti della disciplina. “La macchina organizzativa lavora a pieno regime per proporre un evento di grande risonanza e di grande sport”, hanno sottolineato gli organizzatori, che hanno programmato la presentazione della gara alle 11 di martedì 25. “Il Campionato resta per noi un onore, è il simbolo dell’energia, dell’intraprendenza e del coraggio che la Scuderia continua a dimostrare. Celebriamo lo sport motoristico che alimenta i nostri valori la grande passione per lo Slalom”.

Il libro. Nel frattempo, alle 11 di domani alla Tenuta Pilastru ad Arzachena, la scuderia Porto Cervo Racing presenterà il libro che ne racconta i 23 anni di storia. “Porto Cervo Racing la storia, la passione, i successi 1999-2021” racconta le gesta degli oltre 600, tra piloti e navigatori, che negli ultimi due decenni sono stati alfieri della scuderia presieduta da Mauro Atzei. Parte del ricavato della vendita dei libri che verrà effettuata nella giornata di domani, verrà devoluto al progetto “Non mollare mai”, ideato da Tommy Rossi - speaker dell’evento, a favore del reparto di Oncologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

“Il libro è dedicato a tutte le persone che hanno vinto, che hanno partecipato, che sono arrivate ultime ma prime nel regalare un sorriso”, ha commentato il presidente Mauro Atzei. gioia, un supporto importante a tutti, uomini e donne che hanno fatto, fanno e faranno parte della Scuderia, una famiglia, come amo definirla, dove la passione, i valori sportivi e umani rappresentano la vera identità di questo gruppo”.

