Il Campionato del Mondo di Supermoto sbarca a Tramatza per il secondo anno consecutivo. Dopo aver ospitato il mondiale di motocross a Riola appena due mesi fa, l’Oristanese torna sotto i riflettori iridati, stavolta puntati però verso il Sardinia Circuit Wso8 di Tramatza, dove sabato e domenica si correrà l’S1 Gp of Sardinia.

I protagonisti. Dopo la prima prova disputata in Piemente il 29-30 aprile, il circus mondiale sbarca a Tramatza per il secondo dei quattro round iridati. Al via ci saranno 32 piloti provenienti da tutto il mondo, tra cui - novità del 2023 - anche dei centauri provenienti da Brasile e Stati Uniti. Nella S1Gp presenti anche il campione del mondo in carica Marc Reiner Schmidt, tedesco di L30 Racing Tm Factory, e l’agguerrito austriaco, ufficiale Ktm, Lukas Hollbacher (KTM Mtr Racing), tra i favoriti per il titolo. Otto gli italiani: Alberto Moseriti, Jacopo Monti, Andrea Stucchi, Daniele Di Cicco, Elia Sammartin, Michael Vertemati, Giovanni Sebastiano Bussei Cannone e Nico Grazioli.

Il programma. La manifestazione si aprirà sabato con le tre sessioni di prove libere, della durata di 20’ ciascuna, della classe S4 (alle 9.40, 11,20 e 14) e della S1Gp (alle 10.10, 12 e 14.30), seguite dalla Superpole S1Gp e S1 Rookie (15.10) e dalla gara1 della S1Gp, in programma alle 17. Domenica mattina i warmup di S4 (9.15) e S1Gp (9.40) e gara1 della S4 (10.45). Dopo una sessione di autografi di S1Gp, prevista alle 11.10, i piloti della S1Gp saranno impegnati della Fast Race (12) e, alle 14, gli occhi saranno puntati sulla gara2 della S4, seguita dalle premiazioni della medesima categoria. La gara regina, la Super Final della S1Gp, si correrà invece alle 15, e sarà seguita dalla cerimonia di premiazione.

La presentazione. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Tramatza alla presenza della sindaca Maria Sebastiana Moro, dell’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, del Ceo Xiem Danilo Boccadolce e dal gestore del Sardinia Circuit, Gianfranco Sulis, nonché del pilota Lukas Hollbacher, che ha dichiarato: “Sono felice soprattutto di correre in una pista molto bella e divertente, uno dei più belle che ci sono in giro per il mondo. Tornerò anche il prossimo anno”.

Danilo Boccadolce, Ceo di Xiem e organizzatore, ha sottolineato che la prova sarda del Mondiale Supermoto ha generato la presenza di circa 3000 persone: “Sono parte attiva della manifestazione, questi risultati si ottengono tutti insieme e grazie alla spinta che arriva dalle Istituzioni e soprattutto dalla Regione. Grazie anche all’assessore al Turismo Giovanni Chessa che ha capito le sinergie importanti che si sviluppano tra sport e turismo. Sulla spinta del nostro mondiale posso anticipare che la Federazione motociclistica italiana sta per omologare l’impianto di Tramatza”.

“Con vero piacere ritorno a Tramatza”, ha detto l’assessore regionale Giovanni Chessa, “questo piccolo comune al centro dell’isola merita questo investimento, con il bando triennale. Qui esiste una bellissima pista che va ancora di più valorizzata anche a sostegno del territorio. Questo evento oggi ci porta 32 piloti, compresi Usa e Brasile, e una possibile audience di 30 milioni di spettatori, da 96 paesi in tutto il mondo, da tutti i continenti”.

