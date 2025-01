Grande soddisfazione in casa “Istedda ssd”, dopo il primo anno di attività ufficiale nel settore dello Stand Up Paddle (SUP). Nata nel settore motociclistico come “Club Ducati”, ha deciso di spaziare anche in altre attività, come ciclismo e SUP, riscuotendo un grande successo di appassionati.

La stagione. “La società – esordisce Francesco Usai, dirigente Istedda – rappresenta un piccolo miracolo per il settore sportivo della Sardegna. Al primo anno di attività, interamente con mezzi propri e grandi sacrifici, ha ottenuto risultati strabilianti nel massimo campionato federale (FISSW) di Sup Race”. Nelle 6 tappe del campionato 2024 la società cagliaritana è stata la quarta miglior squadra su 26 partecipanti da tutta Italia, ottenuto 5 medaglie di categoria (1 oro, 1 argento, 3 bronzi), oltre numerosi piazzamenti importanti di tutti gli atleti (10 nel corso della stagione). Inoltre, da segnalare anche la medaglia di Alessandra Corona, atleta di Iglesias con patologia (diabete Mellito). Tra i nuovi atleti, Barbara Puddu, alla sua prima esperienza, è andata a podio nella finale di campionato a Ostia. «Importante ed essenziale – afferma Usai che ricopre anche il ruolo di tecnico degli atleti - è stato il primo corso di formazione per il rilascio di brevetto di "Istruttori di Sup" con la specificità anche per persone con patologia (diabete in particolare) e standard di sicurezza elevati».

Il futuro. Per il 2025 confermati 10 atleti; tra questi due della penisola (Enrico Penini e Giorgio Baldantoni, quest’ultimo Campione Italiano 2024 con la Sup Trasimeno). «Il 2024 – prosegue Usai - ha sorpreso ed è andato oltre le più rosee aspettative, merito di una squadra veramente amalgamata e che ha agito in primis per il divertimento e l'unione nello sport e nel vivere al meglio una esperienza sportiva. Un legame vincente che ci ha sostenuto anche nei momenti difficili. I risultati sono stati trascinati dal titolo Italiano di Massimo Giglione di Oristano, anche se tutti sono stati veramente brillanti e hanno dato lustro alla nostra rappresentativa Sarda diventa oggi squadra nazionale SIC MAUI, brand di livello mondiale e parte del progetto Ducati Athletic».

Obiettivi. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi appuntamenti. L’obiettivo primario di “Istedda” è quello di formare atleti di tutte le età, sia per quanto riguarda la parte sportiva che, soprattutto, per la sicurezza. «Inoltre – conferma Usai - saremo nuovamente presenti nel campionato nazionale Fissw e nelle gare internazionali, soprattutto con la più importante, il mondiale. Siamo una piccola realtà e realizzare tutto ciò è molto complesso, spesso faticando anche solo nel creare sinergie. È un obiettivo imponente per il 2025, nel quale diventa essenziale il supporto di enti e Regione. Stiamo lavorando per questo. Del resto il Sup è uno dei motori di promozione turistica in grande espansione e nel totale rispetto della natura, avere una squadra che lo rappresenta ad alto livello è un grande elemento di immagine positiva e interesse verso l'ambiente».

© Riproduzione riservata