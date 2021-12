Si chiude con poche sorprese il 2021 del campionato di Promozione regionale di basket. Vincono, infatti, le battistrada dei due gironi regionali.

Girone Sud. Superando a domicilio il Sinnai per 48-74, la Sulcis Spes Sant’Antioco termina l’anno solare in vetta solitaria. Partita dominata dal quintetto sulcitano che prende il largo sin dalle prime battute. All’intervallo il divario è già di 20 lunghezze, sul 25-45. Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Paolo Massidda allunga ulteriormente, fino al 33-60 del 30’. Ultimo quarto di controllo. Nella Sulcis Spes grande protagonista è Aralossi, autore di 25 punti. Mantiene l’imbattibilità stagionale, invece, ma insegue in classifica perché con due gare da recuperare, il Sinis, che esce espugna il parquet di Siliqua per 61-71. Turno positivo anche per il Poetto che, trascinato dai 22 punti realizzati da Di Ciaula, batte il Serramanna per 81-53. Colpi esterni, infine, per Su Planu e Spirito Sportivo. In particolare, quello del Su Planu sul campo del Carloforte (58-65) assume grande importanza sia ai fini della classifica, sia perché ottenuto su un campo da sempre considerato ostico. I carlofortini devono accontentarsi del top scorer della serata, Cireddu, con 22 punti. Lo Spirito Sportivo, invece, vince in casa del Basket Quartu A, per 40-54.

Girone Nord. La Aurea Sassari batte l’Olimpia Olbia per 72-63 e si tiene ben stretto il primo posto. Partita combattuta, anche se condotta costantemente dai sassaresi, accompagnati dalla buona vena realizzativa di Piu (17 punti). In seconda posizione la coppia formata da Gabetti Master e Pallacanestro Nuoro. La prima, con un Cesaraccio da 19 punti personali, vince per 85-73 contro il CMB Porto Torres. I nuoresi, invece, vincono contro la Dinamo 2000 per 78-62, con una seconda parte di gara convincente. Vittoria importante anche per la Demones Ozieri che batte la Santa Croce Olbia per 80-69. Nella compagine ozierese è Basanisi il miglior realizzatore, con 19 punti. Chiude il quadro delle gare di giornata, la seconda vittoria stagionale dell’Arzachena, contro il Macomer 2.0, per 63-42.

