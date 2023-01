A 41 anni si diverte ancora ma soprattutto segna. Simone Stocchino vede la porta come pochi e lo ha dimostrato anche ieri segnando la tripletta che ha consentito alla Paulese di battere per 3-0 l’ Atletico Bono nel girone B del campionato di Promozione, rianimando una squadra in grandi difficoltà.

In questa stagione, a campionato avviato, non ha saputo dire di no alla chiamata di Nino Cuccu, suo grande estimatore, che nel frattempo aveva assunto la guida della compagine del Guilcier, alla disperata caccia della salvezza. Un contributo che Simone non farà sicuramente mancare, se si considera la sua carriera davvero eccezionale che lo ha portato a giocare in tantissime squadre blasonate della Sardegna e dove ha segnato una marea di gol.

Ha iniziato a giocare nella Polisportiva “Sa Forada” che successivamente si è fusa con il Quartu Sant'Elena. Dopo tutto il percorso con le squadre giovanili quartesi, fa l’esordio in prima squadra disputando diverse stagioni in Eccellenza. A 21 anni si trasferisce a Calangianus in serie D per poi proseguire alternandosi fra quarta serie. Eccellenza. Promozione, Prima Categoria, in numerose squadre isolane: Atletico Cagliari, Alghero, Castelsardo, Calangianus, Tempio, Tavolara, Arzachena, San Teodoro, Samassi, Ghilarza, Guspini, La Palma, Tonara, Cus Cagliari.

Con la maglia giallorossa del Ghilarza ha giocato per il periodo più lungo realizzando qualcosa come 120 gol in sei stagioni ed entrando nel cuore dei tifosi che non l’hanno mai dimenticato. Stocchino è stato artefice della promozione in Eccellenza con in panchina proprio Nino Cuccu e poi di tanti campionati importanti in Eccellenza, culminati con la vittoria, grazie a sue due reti, che hanno permesso alla società giallorossa di vincere la Coppa Italia contro il Taloro Gavoi.

