Movimentato episodio questo pomeriggio al Roccaruja di Stintino, nel derby di Promozione del Golfo dell'Asinara, tra Stintino e Porto Torres ( 2-2). L'arbitro Federico Sanna ha espulso dalla panchina Antonio Langella, ex giocatore del Cagliari e della nazionale, attualmente direttore sportivo e dirigente accompagnatore del Porto Torres. Langella al 10' del primo tempo ha protestato contro il direttore di gara per l'espulsione del centrocampista Riccardo Peana. Il battibecco è proseguito negli spogliatoi e l'arbitro Federico Sanna di Oristano ha chiesto, probabilmente esagerando, l'intervento dei carabinieri. Che sono intervenuti prontamente qualche minuto dopo, a calma avvenuta, non assumendo alcun provvedimento.

Langella. A fine gara era profondamente dispiaciuto, ma sempre arrabbiato per la direzione di gara.”Un arbitraggio assurdo, a senso unico e un'espulsione ingiusta - ha commentato -. Nell'intervallo inoltre ho solo chiesto spiegazioni al direttore di gara e sono stato trattato in maniera irrispettosa. Mai proferito alcuna minaccia”. Il direttore di gara a fine partita si è limitato a dire “E’ tutto nel referto”. L'episodio probabilmente avrà strascichi nella giustizia sportiva.

La gara. Al 10' del primo tempo Peana è stato espulso da Sanna per proteste, per un fischio ritardato su un fuorigioco (assistente con bandierina alzata). La direzione di gara ad ogni modo ha lasciato diverse perplessità. La partita invece è stata molto bella: aspra e combattuta. Il Porto Torres ha giocato un'ottima gara al cospetto di un forte Stintino. Rossoblù in vantaggio su rigore (34') con Bazzoni. Pareggia al 40' lo Stintino con Spano. Nel secondo tempo turritani ancora in vantaggio con un gran gol di Carrozzi. Definitivo pareggio dello Stintino (35') dell'argentino Colombo.

